Questa sera il Napoli si congeda dalla Champions senza grandi sorprese. La squadra partenopea termina la sua avventura al 30° posto su 32, raccogliendo solo otto punti in otto partite. Un risultato deludente che fa male ai tifosi e mette in evidenza le difficoltà del calcio italiano in questa competizione. Nessuna squadra italiana riesce a entrare tra le prime otto, e il fallimento del Napoli sottolinea le sfide che il nostro calcio deve affrontare a livello internazionale.

Il Napoli saluta la Champions arrivando trentesimo (su 32). I campioni d’Italia raccolgono appena otto punti nella fase eliminatoria in otto partite. Mentre Inter, Atalanta e Juventus vanno ai play off. Nessuna squadra italiana è tra le prime otto. Conte e la Champions. Antonio Conte e la Champions, un rapporto complicato. Massimo risultato raggiunto, i quarti di finale con la Juventus. Ieri contro il Chelsea la squadra incerottata ha fatto il possibile, giocando bene. Ma l’eliminazione riguarda le tante partite sbagliate in precedenza. Forse anche gli errori nella preparazione fisica, visti i tanti infortuni muscolari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Champions, delusione Napoli e nessuna squadra italiana tra le prime otto: la crisi del calcio italiano

Approfondimenti su Champions Delusione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Napoli la Champions. Due tifosi la rubano. Ora il Napoli a così la sua prima Champions.

Ultime notizie su Champions Delusione

Argomenti discussi: Conte: C'è poco da parlare. Si vede che il nostro livello non è così alto per la Champions; Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio Conte; La Juve sorride, ma per l'Italia è una Champions di delusioni; Napoli tra Chelsea e quarto posto. Conte ha due Champions da salvare.

Champions League: il Napoli eliminato, Inter, Juventus e Atalanta in playoffIl Napoli viene eliminato dalla Champions League, mentre Inter, Juventus e Atalanta cercano di conquistare un posto agli ottavi. notizie.it

Italia, la Champions dei rimpianti: quanti sprechi per Inter, Juve e Atalanta . Napoli, è fallimentoA Chivu non basta la vittoria, Atalanta nuovo ko. Conte ha buttato la qualificazione prima del Chelsea ... msn.com

È vero: la delusione per aver salutato la Champions League è tanta. Ma la stagione è ancora lunga, e c'è tanto altro per cui combattere fino alla fine. facebook

Pavard è stato eliminato dalla Champions League. Pesa, per il suo Marsiglia, la rete di Trubin che manda i francesi a casa e il Benfica ai playoff. Stia allegro, potrà scacciare la delusione col padel. #Amala #ChampionsLeague x.com