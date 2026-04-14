Durante la messa in onda della prima puntata della serie televisiva, l’attrice protagonista ha condiviso un video sui social media. La sua scelta di non partecipare alla trasmissione ha suscitato commenti e reazioni da parte degli utenti online. La puntata è stata trasmessa in prima serata, attirando l’attenzione di molti spettatori e di appassionati del genere. La scena ha generato un dibattito tra i fan della serie e i follower dell’attrice.

Mentre andava in onda la prima puntata dei Cesaroni, Micol Olivieri ha pubblicato un video che sta facendo discutere. Più passa il tempo più sembra irriconoscente verso quel progetto Micol Olivieriè diventata famosa grazie aiCesaroni, se il pubblico la conosce è grazie al ruolo di Alice che lei ha interpretato per ben 6 stagioni della serie. Per questa settimanon è ben chiaro se non sia stata richiamata oppure se sia stata lei a dire di no. E’ certo cheormai lei vuole tagliare i ponti con il passatoe su tutto ciò che hanno significato iCesaroni. Ieri, dopo un’attesa di 10 anni, è tornata in onda la serie amatissima con una nuova e rinnovata settima stagione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cesaroni, Micol Olivieri snobba la prima puntata e il web le dà dell’ingrata

Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno dei Cesaroni, Micol Olivieri ha pubblicato un video che ha il sapore di una provocazione.

I Cesaroni, la frecciata di Micol Olivieri fa arrabbiare i fanLa sua frecciata social non è passata inosservata e ha fatto discutere (e arrabbiare) i fan più affezionati de I Cesaroni.