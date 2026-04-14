Durante la European Cup Under 21 di Lignano Sabbiadoro, disputata al “Bella Italia Village”, Chiara Cesana ha ottenuto un piazzamento vicino al podio. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti under 21 provenienti da diverse nazioni, con gare intense e incontri combattuti. Cesana si è distinta per le sue prestazioni, arrivando a sfiorare la posizione più alta in classifica.

European Cup Under 21 di Lignano Sabbiadoro: sul tatami del “Bella Italia Village” brilla Chiara Cesana. Alla competizione internazionale, che si è svolta lo scorso fine settimana, tra le protagoniste azzurre si è distinta infatti l’atleta (-48 kg) della storica società Judo Ronin Monza. Alla manifestazione hanno partecipato circa 600 ragazzi, in rappresentanza di 28 Paesi, che si sono affrontati in due giornate di gara molto intense. L’Italia è riuscita a conquistare la vetta del medagliere, grazie a tre ori, una medaglia d’argento e a diversi piazzamenti. Ai piedi del podio si è fermata anche la judoka brianzola Chiara Cesana, che ha disputato una competizione straordinaria, classificandosi prima tra le italiane della sua categoria e piazzandosi quarta dopo un percorso di grande valore tecnico e agonistico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cesana sfiora il podio alla European Cup

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Si riaccendono le luci sul tatami del Bella Italia Village Si è conclusa ieri la prima giornata dell’European Cup Junior a Lignano, facciamo un recap La news https://shorturl.at/qHGgr - facebook.com facebook

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