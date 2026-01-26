L’Olimpic Judo Center di Telese Terme si distingue nel fine settimana con la conquista di un podio a Veroli. Durante il 1° Trofeo “Città di Veroli”, una tappa importante del circuito Trofeo Italia FIJLKAM, Domenico Di Paola ha ottenuto il terzo posto nella categoria Cadetti, qualificandosi per la Rome Cadet European Cup. Un risultato che conferma l’impegno e la crescita della società nel panorama del judo giovanile italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Si tinge di bronzo il weekend della ASD Olimpic Judo Center Telese Terme. Al prestigioso 1° Trofeo “Città di Veroli”, tappa fondamentale del circuito Trofeo Italia FIJLKAM dedicata alle classi Cadetti e Junior, l’atleta Domenico Di Paola ha siglato un’impresa sportiva di assoluto rilievo conquistando il terzo posto. In un Pala Coccia gremito e vibrante di adrenalina, Di Paola ha affrontato una vera e propria maratona sul tatami. Per raggiungere il podio, l’atleta telesino ha dovuto disputare ben 6 incontri, mettendo in mostra una tenacia e una preparazione tecnica che hanno scardinato la resistenza di avversari di alto livello nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Olimpic Judo Center, Di Paola sale sul podio a Veroli e si qualifica per la Rome Cadet European Cup

