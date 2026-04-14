Certificazioni Fimi | dischi di platino per Annalisa Ernia 883 oro per Rosalia e Raye

La federazione dell’industria musicale ha annunciato i nuovi riconoscimenti per le vendite di dischi in Italia, con numeri che riguardano sia le copie fisiche sia quelle digitali. Tra gli artisti che hanno raggiunto il disco di platino ci sono cantanti e gruppi come Annalisa, Ernia, 883, Sfera Ebbasta e Shiva. Per quanto riguarda le certificazioni d’oro, sono stati riconosciuti i lavori di artisti come Rosalia e Raye.

Sono tanti i dischi di platino annunciati da Fimi e Gfk, elaborati sulle vendite di prodotti fisici e digitali nella penisola, dove spiccano i nomi di Annalisa, Ernia, 883, Sfera Ebbasta e Shiva. Gli Anni degli 883 è certificato doppio disco di platino: la prima raccolta del duo di Pavia è stata pubblicata nel 1998 ed ha raggiunto la vetta della classifica Fimi. Hanno Ucciso L’Uomo Ragno, Sei Un Mito, Gli Anni, Con Un Deca, sono alcuni tra i brani presenti nella tracklist che presenta hit estratte dai primi quattro album. Con più di 500mila copie, Gli Anni è stato l’ottavo album più venduto del 1998. Dischi di platino per “Ma Io Sono Fuoco” di Annalisa e “Che Gusto C’è “di Fabri Fibra e Tredici Pietro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Annalisa, Ernia, 883, oro per Rosalia e Raye Certificazioni Fimi: dischi di platino per Olly e Samurai Jay, oro per Ernia e GeolierNelle Certificazioni Fimi stilate sui dati elaborati nella settimana numero 14 del 2026, continuano ad aumentare i dischi di platino per Tutta Vita... Certificazioni Fimi: dischi di platino per Bad Bunny e Radiohead, oro per Geolier e AnnalisaLe Certificazioni stilate da Fimi in collaborazione con Gfk nella settimana numero 4 del 2026 conferiscono dischi di platino a protagonisti della...