Cercasi gestori per il bar della piazza | è a costo zero e si viene pure pagati

Da bresciatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'opportunità è stata annunciata per chi desidera gestire il bar della piazza di Lavenone. L'iniziativa prevede che i gestori lavorino a costo zero, e sono previsti anche pagamenti. L'obiettivo principale non è il profitto, ma creare un punto di incontro per la comunità, trasformando il locale in un centro di aggregazione con servizi utili per i cittadini.

L'obiettivo è sociale, più che economico: fare del vecchio bar della piazza di Lavenone un "centro di aggregazione comunale polifunzionale con servizi di utilità collettiva". Il senso è quello di rilanciare un luogo chiuso da tanto, troppo tempo: e per farlo il Comune è disposto persino a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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