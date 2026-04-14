Cercasi gestori per il bar della piazza | è a costo zero e si viene pure pagati

Un'opportunità è stata annunciata per chi desidera gestire il bar della piazza di Lavenone. L'iniziativa prevede che i gestori lavorino a costo zero, e sono previsti anche pagamenti. L'obiettivo principale non è il profitto, ma creare un punto di incontro per la comunità, trasformando il locale in un centro di aggregazione con servizi utili per i cittadini.

L'obiettivo è sociale, più che economico: fare del vecchio bar della piazza di Lavenone un "centro di aggregazione comunale polifunzionale con servizi di utilità collettiva". Il senso è quello di rilanciare un luogo chiuso da tanto, troppo tempo: e per farlo il Comune è disposto persino a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Carburanti, i gestori: «Innovazione sì, ma non a costo della sopravvivenza economica»Negli ultimi vent’anni il lavoro del gestore di un impianto carburanti è cambiato radicalmente. Napoli, sostituto Di Lorenzo cercasi: un nome (a costo zero) accontenterebbe mister ConteIl grave infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo nella sfida contro la Fiorentina ha aperto una vera e propria emergenza in casa Napoli. **Cercasi Terreni per Impianti Fotovoltaici da realizzare in Sicilia.** Siamo alla ricerca di terreni da 1,5 ettari in su in tutta la Sicilia, per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Chi siamo Azienda attiva da anni nel settore delle energie rinnovabili e si occupa di s - facebook.com facebook