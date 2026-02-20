Carburanti i gestori | Innovazione sì ma non a costo della sopravvivenza economica

I gestori di impianti carburanti affermano che l’innovazione è necessaria, ma non deve compromettere la loro sopravvivenza economica. La causa è il rapido sviluppo di nuove tecnologie e servizi che richiedono investimenti consistenti. Negli ultimi vent’anni, il ruolo del gestore si è trasformato: ora gestisce anche negozi, ricariche elettriche e servizi aggiuntivi, spesso con margini più bassi. La sfida è mantenere l’equilibrio tra innovazione e sostenibilità finanziaria, senza mettere a rischio le attività quotidiane.

Negli ultimi vent'anni il lavoro del gestore di un impianto carburanti è cambiato radicalmente. Se nei primi anni Duemila l'attività era concentrata prevalentemente sull'erogazione del carburante e sulla gestione operativa dell'impianto, oggi il gestore è diventato un imprenditore multi-servizio, chiamato a sostenere investimenti tecnologici continui, adeguamenti ambientali, normative sempre più articolate, sistemi digitali di controllo, gestione amministrativa complessa e una concorrenza crescente. Parallelamente, però, la marginalità si è progressivamente ridotta. Il margine medio lordo sulla vendita del carburante si attesta intorno ai 3-4 centesimi al litro, una quota estremamente contenuta rispetto ai costi fissi di gestione – personale, energia, manutenzioni, assicurazioni, adempimenti normativi – in un contesto in cui oltre il 60% del prezzo alla pompa è rappresentato da imposte.