Napoli sostituto Di Lorenzo cercasi | un nome a costo zero accontenterebbe mister Conte

Il Napoli cerca un sostituto per Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato contro la Fiorentina. La squadra di mister Conte deve trovare subito un'alternativa, anche a costo zero, per non lasciare scoperto il ruolo di terzino destro. La trattativa è già partita, e i tifosi sperano in una soluzione rapida.

Il grave infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo nella sfida contro la Fiorentina ha aperto una vera e propria emergenza in casa Napoli. Il capitano azzurro, punto di riferimento assoluto sulla fascia destra e leader dentro e fuori dal campo, sarà costretto a uno stop lungo e il club non può permettersi di affrontare il resto della stagione senza una valida alternativa nel suo ruolo. I tempi, però, giocano contro la dirigenza partenopea. Intervenire sul mercato andando a trattare con altri club appare estremamente complicato, sia per le tempistiche ridotte sia per le richieste economiche che, a questo punto della stagione, tendono a lievitare.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dopo un anno, il Napoli continua a cercare un sostituto per Kvara, figura chiave della squadra.

