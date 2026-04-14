C’era una volta un comico ingenuo che elencava le balle di Berlusconi
Durante gli anni del berlusconismo, un comico ha pubblicamente messo in evidenza alcune affermazioni considerate false di Silvio Berlusconi, attraverso scritti e monologhi. La sua intenzione era di far riflettere il pubblico su determinate dichiarazioni del politico. Le sue esibizioni e scritti sono stati pubblicati e condivisi, contribuendo al dibattito pubblico dell’epoca.
Negli anni ruggenti del berlusconismo un comico ingenuo elencava in scritti e monologhi le balle di Silvio sperando che la gente traesse le dovute conseguenze. Una volta, davanti al cancelliere Schröder e ai giornalisti di tutto il mondo, Berlusconi disse una frase contro l’Islam; ma il giorno dopo, siccome tutto il mondo s’era indignato, replicò: “Non l’ho mai detto”. Quel comico commentò: “Approfittatene! La prossima volta che incontrate Berlusconi potete dargli della testa di cazzo. ‘Berlusconi, lei è una testa di cazzo!’ ‘Come si permette?’ ‘Non l’ho mai detto!'” (Chissà perché quel comico non è più in Rai. Per fortuna c’è rimasto Bruno Vespa).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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