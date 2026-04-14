Durante gli anni del berlusconismo, un comico ha pubblicamente messo in evidenza alcune affermazioni considerate false di Silvio Berlusconi, attraverso scritti e monologhi. La sua intenzione era di far riflettere il pubblico su determinate dichiarazioni del politico. Le sue esibizioni e scritti sono stati pubblicati e condivisi, contribuendo al dibattito pubblico dell’epoca.

Negli anni ruggenti del berlusconismo un comico ingenuo elencava in scritti e monologhi le balle di Silvio sperando che la gente traesse le dovute conseguenze. Una volta, davanti al cancelliere Schröder e ai giornalisti di tutto il mondo, Berlusconi disse una frase contro l’Islam; ma il giorno dopo, siccome tutto il mondo s’era indignato, replicò: “Non l’ho mai detto”. Quel comico commentò: “Approfittatene! La prossima volta che incontrate Berlusconi potete dargli della testa di cazzo. ‘Berlusconi, lei è una testa di cazzo!’ ‘Come si permette?’ ‘Non l’ho mai detto!'” (Chissà perché quel comico non è più in Rai. Per fortuna c’è rimasto Bruno Vespa).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’era una volta un comico ingenuo che elencava le balle di Berlusconi

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