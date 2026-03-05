Sabato mattina, mentre aumentava la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, il ministro della Difesa era a Dubai per motivi personali. La sua presenza in quella città durante un momento delicato ha suscitato reazioni di sorpresa tra molti. Crosetto ha ripetutamente dichiarato che la sua visita non ha nessun legame con gli eventi internazionali in corso.

Sabato mattina, mentre cresceva la tensione per la guerra tra UsaIsraele e Iran, il ministro della Difesa Guido Crosetto si trovava a Dubai “per motivi personali”. La sua presenza all’estero non risultava nota né alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni né al ministro degli Esteri Antonio Tajani: apprenderlo ha creato sorpresa e imbarazzo nel governo. Nel pomeriggio di sabato è emerso pubblicamente che era a Dubai, proprio mentre gli Emirati avevano chiuso lo spazio aereo dopo una rappresaglia iraniana, lasciandolo di fatto bloccato lì. La sua versione iniziale: viaggio privato per raggiungere la famiglia e riportarla in sicurezza. Non ha detto però che era già stato più volte a Dubai nei giorni precedenti, senza missioni ufficiali dichiarate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutte le balle, balle, balle di Crosetto: in tanti sono frastornati

Leggi anche: VOTAntonio | Tutte le balle sul No al referendum

Garlasco, Andrea Sempio replica sullo scontrino e attacca chi lo accusa: "Fatto io, le altre sono balle"Andrea Sempio ribadisce che lo scontrino del parcheggio, usato come alibi nel delitto di Garlasco, sarebbe opera sua, e smentisce le versioni diverse...

Aggiornamenti e notizie su Tutte le balle balle balle di Crosetto....

Temi più discussi: Blog | Tutte le balle, balle, balle di Crosetto: in tanti sono frastornati; La campagna per il no al referendum è piena di balle; Le balle smentite dei cripto putiniani dopo quattro anni di difesa di Kyiv; Garlasco, Andrea Sempio sbotta in diretta da Porro: Sono tutte balle. VIDEO.

Crisi climatica ed ecologismo: tutte le balle bio-illogiche/ Il Foglio: La verità su api, Ogm e batterieQuanto c'è di vero e quanto di falso negli allarmi sulla crisi climatica: Il Foglio elenca alcune bugie bio-illogiche tra api, rinnovabili e Ogm Da anni ormai il dibattito sulla crisi climatica ... ilsussidiario.net

«Il governissimo? Tutte balle Siamo i più stabili in Occidente»«Balle, balle, balle». Nella hall dell Hotel Vesuvio, terminata da una mezz ora la lunghissima conferenza stampa di presentazione del G8 che si aprirà all Aquila l 8 luglio, Silvio Berlusconi sorride ... ilgiornale.it

Fortuna che ci sono le amiche Tutte le edizioni di #Zelig sono disponibili su #MediasetInfinity - facebook.com facebook

Io ho bisogno di questo programma tutte le sere per poter affrontare la settimana #StaseraTuttoèPossibile x.com