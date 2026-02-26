Torre Annunziata nuovo pulmino sociale per trasporto persone con disabilità

A Torre Annunziata è stato messo a disposizione un nuovo pulmino sociale, pensato per facilitare gli spostamenti di persone con disabilità. Il veicolo, con 19 posti, è dotato di porte automatiche e pedana meccanica, e sarà impiegato principalmente per il trasporto di bambini e studenti con bisogni specifici. La novità mira a migliorare la mobilità e l’autonomia di chi ne ha bisogno.

