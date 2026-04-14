Celta Vigo-Friburgo ritorno quarti di finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026 vede in campo Celta Vigo e Friburgo, con la squadra tedesca in vantaggio per 3-0 all’andata. La partita si gioca nel stadio della squadra spagnola, che cerca di rimontare lo svantaggio per passare alla semifinale. Le formazioni probabili sono state annunciate e la sfida sarà trasmessa in diretta.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026. Si riparte dal 3-0 a favore dei tedeschi che dovranno difendersi dall’assalto dei padroni di casa per accedere alla semifinale. Celta Vigo-Friburgo si giocherà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Abanca Balaidos CELTA VIGO-FRIBURGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante il pesante passivo rimediato all’andata, gli spagnoli non hanno intenzione di gettare la spugna in partenza, per cui ci si aspetta che scenderanno in campo per dare l’assalto al Friburgo. Il cammino in Europa League è stato tutt’altro che esaltante, con soli 13 punti ottenuti nella fase a campionato, frutto di quattro vittorie, 1 pareggio e tre sconfitte.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Celta Vigo-Friburgo, ritorno quarti di finale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Friburgo-Celta Vigo, andata quarti Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Lione-Celta Vigo, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla .. Colpaccio dell’ #AstonVilla a #Bologna e del #Friburgo in casa contro il #CeltaVigo nell’andata dei quarti di #EuropaLeague !! .. - facebook.com facebook Il Porto sbatte contro il Nottingham, il Friburgo passeggia con il Celta Vigo #europaleague x.com