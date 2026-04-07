Domani si disputa l’incontro tra le due squadre impegnate nei quarti di finale dell’Europa League 20252026, con la partita di andata in programma a Friburgo. La formazione tedesca mira a ottenere un risultato favorevole in casa, mentre quella spagnola, reduce da un momento difficile, cerca di migliorare la propria posizione. La partita sarà trasmessa su diverse piattaforme e in diretta streaming.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 20252026. I tedeschi sognano il colpaccio, mentre gli spagnoli cercano di invertire un periodo poco esaltante. Friburgo-Celta Vigo si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21 presso l’Europa-Park Stadion FRIBURGO-CELTA VIGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi non si presentano a questo appuntamento nel momento migliore della loro stagione europea: dopo aver incassato due sconfitte consecutive in Europa League, hanno trovato un pò di ossigeno con una vittoria nella gara di ritorno contro il Genk. In Bundesliga, la squadra di sta ancora lottando per tenersi aggrappata alle posizioni che contano, ma la fatica inizia a farsi sentire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Friburgo-Celta Vigo, andata quarti Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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