Lione-Celta Vigo ritorno ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lione e Celta Vigo si affrontano nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026, dopo il 1-1 dell’andata che lascia la qualificazione ancora in bilico. La partita si svolge in Francia, dove i padroni di casa partono con qualche vantaggio, considerando il fattore campo. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. Si riparte dall’1-1 dell’andata che lascia ancora tutto aperto, anche se i francesi partono favoriti in virtù del fattore casalingo. Lione-Celta Vigo si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.45 presso il Groupama Stadium. LIONE-CELTA VIGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi hanno rischiato grosso nel match di andata, portando via un pareggio molto prezioso nei minuti finali. Adesso la squadra di Fonseca può chiudere i conti in casa, dove nella fase a campionato, ha concesso pochissimo con sei vittorie su otto. Gli spagnoli faranno affidamento sul loro carattere per cercare di strappare la qualificazione in Francia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lione-Celta Vigo, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Porto-Stoccarda, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Chelsea-Psg, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti su Lione Celta Vigo ritorno ottavi Europa... Temi più discussi: Celta Vigo-Lione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Radu tradisce il Celta all'87': ha visto che papera col Lione? VIDEO; Celta Vigo-Lione 1-1: Endrick firma il meritato pari nel finale; Europa League: preview Celta Vigo-Lione. Pronostico Lione vs Celta Vigo – 19 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa League tra Lione e Celta Vigo si giocherà il 19 Marzo 2026 alle 18:45 al Parc Olympique Lyonnais. Un appuntamento europeo che promette ... news-sports.it Europa League 2025-2026: Celta Vigo-Lione, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Celta Vigo-Lione, gara valida per l'andata degli ottavi di Europa League. Calcio d'inizio ore 21 al Balaidos. sportal.it IL CELTA NON LA SPUNTA CONTRO IL LIONE Il Celta Vigo pareggia 1-1 in casa contro il Lione e saggia la forza dei francesi, osso veramente duro Il Lione gioca bene e mette in difficoltà il Celta ma un contropiede ben costruito permette a Javi Rueda di sblo - facebook.com facebook La Spagna allunga leggermente sulla Germania, ma il pareggio del Lione in casa del Celta Vigo quasi alla fine potrebbe pesare pesare parecchio. L'Italia prende tutti i punti disponibili stasera, ma ormai è troppo tardi. x.com