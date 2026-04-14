Cecchini di Sarajevo | l’ex militare confessa le bugie sui Balcani

Un uomo di 65 anni, originario di Acqui Terme e già militante del Movimento Sociale Italiano, ha ammesso di aver fornito false dichiarazioni riguardo alla sua presenza nei conflitti balcanici. La confessione è stata resa davanti al procuratore incaricato delle indagini. L’uomo ha spiegato di aver mentito in passato su dettagli legati alla sua partecipazione ai conflitti nei Balcani.

Un sessantacinquenne di Acqui Terme, ex militante del Movimento Sociale Italiano, ha dichiarato davanti al procuratore Alessandro Gobbis di aver mentito in passato riguardo alla sua partecipazione ai conflitti nei Balcani. L’uomo è uno dei quattro indagati nell’inchiesta sui presunti cecchini che, negli anni ’90, avrebbero preso di mira i civili sotto assedio a Sarajevo insieme alle milizie serbo-bosniache. Le dichiarazioni del pensionato e il falso sulle milizie bosniache. L’interrogatorio ha messo in luce una versione dei fatti radicalmente diversa da quella presentata decenni fa. Il sessantacinquenne, che ha lavorato come impiegato comunale a Genova occupandosi di cultura, ha ammesso tramite una memoria di due pagine depositata al magistrato di aver millantato un coinvolgimento diretto nei combattimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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