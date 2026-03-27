L'inchiesta sui cecchini di Sarajevo coinvolge diverse banche e contatti che si sono mossi in vari paesi europei. Le indagini hanno portato alla luce collegamenti tra alcune istituzioni finanziarie e i soggetti coinvolti nei raid e negli attacchi. Le autorità stanno esaminando documenti e registrazioni per approfondire la presenza di elementi legati a Trieste e alle reti di supporto operanti nella regione.

Abbiamo analizzato i numerosi passaggi sulla nostra città contenuti nel libro ricco di dettagli che Ezio Gavazzeni ha appena pubblicato: ecco l'approfondimento in attesa che la Procura di Milano chiarisca il caso L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo rappresenta una delle pagine più buie e allo stesso tempo controverse della storia europea degli ultimi 40 anni. All'interno di una vicenda che, nonostante il ritornello “in Bosnia sapevano tutti”, ha avuto la sua cassa di risonanza solamente dopo la presentazione dell'esposto dello scrittore e giornalista Ezio Gavazzeni alla Procura di Milano. Si parla di qualche mese fa, eppure prima dell'operazione che ha condotto alla pubblicazione del libro “Cecchini del weekend”, libro che è stato presentato la scorsa settimana al Teatro Miela a Trieste. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Dove si riunivano, le banche e i contatti: quanta Trieste c'è nell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo

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