Cecchini di Sarajevo la testimonianza dell' ex ' cacciatore' piemontese | Andavo nei Balcani perché detestavo i musulmani
Un ex cecchino piemontese ha testimoniato di aver partecipato a operazioni nei Balcani, dichiarando di essere stato inviato come cecchino e di aver scelto di farlo perché provava ostilità verso i musulmani. Originario di Genova e residente nell’Alessandrino, l’uomo ha confermato la sua presenza in Kosovo, dove si occupava di colpire obiettivi durante il conflitto. La sua testimonianza fornisce dettagli sulla sua partecipazione e sulle motivazioni che lo hanno spinto a operare in quella zona.
L'uomo, originario di Genova e residente nell’Alessandrino ammette: "Io ci sono stato a fare il cecchino, il safari, diciamo. Sì, ho combattuto lì" Emergono nuove testimonianze in merito all'inchiesta sui 'cecchini del weekend di Sarajevo', quel gruppo di individui che si recava in Bosnia, ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Leggi anche: “Io, cecchino in Bosnia durante la guerra. L’ho fatto perché detesto i musulmani”: il racconto choc in esclusiva di un cacciatore piemontese. Il video
Leggi anche: Cecchini italiani a Sarajevo, l’accusa a un piemontese: «Si vantava di sparare alle donne»
Contenuti utili per approfondire Cecchini di Sarajevo la testimonianza...
Temi più discussi: Cecchini a Sarajevo, un testimone: Così partiva il reclutamento da Milano, base in un magazzino; Safari umani a Sarajevo: italiani pagavano per uccidere civili durante l'assedio. Il libro-inchiesta; Cecchini di Sarajevo, la confessione: Ero lì a sparare e ho ancora gli incubi; Cecchini di Sarajevo, Zupanic: La verità sta venendo a galla.
Cecchini a Sarajevo, spunta un piemontese: Io c’ero. Il racconto shock in tribunaleC’è una frase che basta da sola a riaprire una pagina che molti pensavano ormai chiusa: «Io ci sono stato, ho combattuto lì». È da qui che prende forma una vicenda destinata a far discutere, dopo che ... giornalelavoce.it
Dove si riunivano, le banche e i contatti: quanta Trieste c'è nell'inchiesta sui cecchini di SarajevoAbbiamo analizzato i numerosi passaggi sulla nostra città contenuti nel libro ricco di dettagli che Ezio Gavezzeni ha appena pubblicato: ecco l'approfondimento in attesa che la Procura di Milano chiar ... udinetoday.it
Durante l’assedio di Sarajevo (1992-1996), ricchi stranieri provenienti da diversi Paesi occidentali pagavano per affiancare i cecchini dell’esercito serbo-bosniaco e sparare ai civili. In I cecchini del weekend, Ezio Gavazzeni ricostruisce l’organizzazione di qu - facebook.com facebook
A Milano, la presentazione del libro inchiesta sui safari umani di Sarajevo. Gavazzeni: "C'è stato un muro di ometga. Pezzi di Stato sapevano" x.com