Cecchini di Sarajevo la testimonianza dell' ex ' cacciatore' piemontese | Andavo nei Balcani perché detestavo i musulmani

Un ex cecchino piemontese ha testimoniato di aver partecipato a operazioni nei Balcani, dichiarando di essere stato inviato come cecchino e di aver scelto di farlo perché provava ostilità verso i musulmani. Originario di Genova e residente nell’Alessandrino, l’uomo ha confermato la sua presenza in Kosovo, dove si occupava di colpire obiettivi durante il conflitto. La sua testimonianza fornisce dettagli sulla sua partecipazione e sulle motivazioni che lo hanno spinto a operare in quella zona.