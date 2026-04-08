Sopralluogo alla Torre dei Conti Gualtieri | Da settembre i lavori di restauro Il monumento è salvo

Oggi è stato effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, un monumento storico oggetto di interventi di restauro previsti a partire da settembre. Il sindaco ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro intervento, sottolineando che grazie alla loro azione il monumento è stato salvato da potenziali danni irreparabili. La conferma ufficiale indica che il monumento, al momento, si trova in condizioni di sicurezza.

“Oggi è un giorno importante. Voglio davvero esprimere la riconoscenza e la gratitudine agli uomini dei vigili del fuoco perché grazie alla loro professionalità abbiamo salvato un monumento che altrimenti sarebbe andato distruttutto”.A parlare è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, Gualtieri alla Torre dei Conti: "Stiamo per uscire dalla fase di messa in sicurezza straordinaria"Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, crollata parzialmente lo scorso 3 novembre... Torre dei Conti: fondi PNRR per sicurezza e restauro, riqualificazione in vista entro il 2026.Roma Capitale si avvicina alla conclusione della fase emergenziale per la Torre dei Conti, un importante sito storico dell’Esquilino. Temi più discussi: Gualtieri 'entro aprile messa in sicurezza, la Torre dei Conti è salva'; Verso la nuova Casa di comunità. Sopralluogo di Giani: Presidio fondamentale per l’Amiata; Sopralluogo di Giani alla Casa della Comunità di Castel del Piano (GR); Dieci euro per un posto letto alla Torre Belvedere tra degrado e promiscuità. Sopralluogo istituzionale alla Torre dei Conti dopo la messa in sicurezzaA Roma verifica con sindaco e autorità dopo i lavori seguiti al crollo e le recenti ordinanze sulla riapertura dell’area ... rainews.it Roma, Gualtieri alla Torre dei Conti: Stiamo per uscire dalla fase di messa in sicurezza straordinaria(LaPresse) Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, crollata parzialmente lo scorso ... stream24.ilsole24ore.com PETRIOLO - Dopo aver effettuato un sopralluogo, il consigliere comunale di opposizione Domenico Luciani ha segnalato la situazione a Comune, carabinieri e Ispettorato del lavoro: «Non possiamo rassegnarci all’idea che tali impianti, pur riconoscendone l’u - facebook.com facebook Sopralluogo del Capo Dipartimento Ciciliano per una prima verifica dei danni causati dal #maltempo in Abruzzo, Molise e Puglia x.com