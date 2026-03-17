L’Italia si prepara alle Olimpiadi con le pre-qualificazioni in corso, ma i protagonisti del World Baseball Classic 2026 non prenderanno parte alla fase di qualificazione. Al momento, sono state definite tre delle sei nazionali che accederanno ai giochi olimpici, mentre le altre tre ancora devono essere decise. La competizione internazionale continua a definire i nomi delle squadre che rappresenteranno il baseball ai prossimi Giochi.

Altri tre slot sono ancora a disposizione: i primi due verranno assegnati al WBSC Premier 12, che si svolgerà a novembre 2027. Si qualificheranno alle Olimpiadi la miglior squadra proveniente dall’Asia, e la miglior formazione proveniente dall’Europa oppure dall’Oceania. Dovrà disputare le qualificazioni, invece, l’Italia, che sarà impegnata a Barcellona, dal 9 all’11 ottobre, contro Spagna, Colombia e Germania: le prime due avranno accesso al Premier 12. L’altro girone di qualificazione si terrà in Cina, ed oltre ai padroni di casa ci saranno Cechia, Nicaragua e Gran Bretagna. Sacha Modolo: “Mi aspetto il vero Ganna, so che motore ha. La crescita di Pellizzari non mi sorprende” Per anni Sacha Modolo è stato uno dei volti più riconoscibili del ciclismo italiano nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia sogna le Olimpiadi. Si parte dalle pre-qualificazioni, ma i fenomeni del World Baseball Classic non ci saranno

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