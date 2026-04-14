Dopo ventisette giorni nella Casa, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 si trovano ormai a quasi duecentosettanta. Nella trasmissione, gli eventi si sono intensificati negli ultimi giorni, portando a numerosi colpi di scena e variazioni nelle dinamiche tra i partecipanti. Stasera, in diretta, sono attese nuove sviluppi che potrebbero modificare ulteriormente l’atmosfera e le alleanze all’interno del reality.

V entisette giorni di permanenza nella Casa, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, sembrano ormai duecentosettanta: nel reality è tutto amplificato e gli ultimi giorni sono stati ricchi di colpi di scena e conseguenti cambi di trama. Le alleanze che sembravano solide si sono allentate, non sono mancati i litigi ma anche rappacificazioni su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Stasera, martedì 14 aprile, Ilary Blasi avrà parecchio da fare nel riannodare i fili di tutto quello che è successo nelle scorse ore. Con lei, nella nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda su Canale 5 alle 22:00, in studio ci saranno ovviamente le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C'è un'alleanza inaspettata nella Casa del "Grande Fratello Vip 2026": news sulla puntata di stasera

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