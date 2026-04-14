C’è una guerra civile tra scimpanzé ugandesi

Da ilpost.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da circa dieci anni, la comunità di scimpanzé nella riserva di Ngogo in Uganda è al centro di un conflitto interno. Questa popolazione, tra le più osservate e numerose del pianeta, si trova coinvolta in episodi di violenza e divisioni tra differenti gruppi. Gli studi sul campo hanno documentato frequenti scontri tra i vari branchi, con segnalazioni di aggressioni e fughe, evidenziando una situazione di instabilità che coinvolge l’intera comunità.

Coinvolge da circa dieci anni tutta la comunità Ngogo, tra le più studiate e numerose al mondo, e in passato molto unita In un’area isolata nel Parco nazionale di Kibale, in Uganda, vive da decenni una comunità di scimpanzé detta Ngogo, dal nome di una collina. È uno dei gruppi di animali non umani in libertà più osservati e studiati di sempre: i comportamenti dei suoi membri sono oggetto di ricerche dal 1995, e c’è anche un documentario su Netflix che ne parla, L’impero degli scimpanzé, uscito nel 2023. Le autrici e gli autori dello studio, guidati dal primatologo americano Aaron Sandel, scrivono che lo scontro va avanti da quando una decina di anni fa la comunità si divise.🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - C’è una guerra civile tra scimpanzé ugandesi

V Afrike prepukli medzi šimpanzmi z jednej skupiny boje, ktoré vedci prirovnávajú k obianskej vojne

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La guerra civile degli scimpanzé di Kibale, in Uganda: anni di violenze tra ex alleatiNel parco di Kibale, in Uganda, una comunità di scimpanzé si è divisa in due fazioni rivali: la frattura ha portato a violenze e attacchi letali tra...

La “guerra civile” degli scimpanzé che sfida le teorie sui conflitti. Lo studio su ScienceNon servono ideologie, religioni o identità etniche per arrivare a una guerra civile.

Temi più discussi: Duecento scimpanzé sono coinvolti in una guerra civile; Il disarmo di Hamas aprirebbe la strada a una guerra civile a Gaza; Cosa ci insegna sui conflitti umani la guerra civile tra scimpanzé scoppiata nella comunità di Ngogo in Uganda; La guerra civile degli scimpanzé che sfida le teorie sui conflitti. Lo studio su Science.

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