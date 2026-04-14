Da circa dieci anni, la comunità di scimpanzé nella riserva di Ngogo in Uganda è al centro di un conflitto interno. Questa popolazione, tra le più osservate e numerose del pianeta, si trova coinvolta in episodi di violenza e divisioni tra differenti gruppi. Gli studi sul campo hanno documentato frequenti scontri tra i vari branchi, con segnalazioni di aggressioni e fughe, evidenziando una situazione di instabilità che coinvolge l’intera comunità.

Coinvolge da circa dieci anni tutta la comunità Ngogo, tra le più studiate e numerose al mondo, e in passato molto unita In un’area isolata nel Parco nazionale di Kibale, in Uganda, vive da decenni una comunità di scimpanzé detta Ngogo, dal nome di una collina. È uno dei gruppi di animali non umani in libertà più osservati e studiati di sempre: i comportamenti dei suoi membri sono oggetto di ricerche dal 1995, e c’è anche un documentario su Netflix che ne parla, L’impero degli scimpanzé, uscito nel 2023. Le autrici e gli autori dello studio, guidati dal primatologo americano Aaron Sandel, scrivono che lo scontro va avanti da quando una decina di anni fa la comunità si divise.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è una guerra civile tra scimpanzé ugandesi

V Afrike prepukli medzi šimpanzmi z jednej skupiny boje, ktoré vedci prirovnávajú k obianskej vojne

La guerra civile degli scimpanzé di Kibale, in Uganda: anni di violenze tra ex alleatiNel parco di Kibale, in Uganda, una comunità di scimpanzé si è divisa in due fazioni rivali: la frattura ha portato a violenze e attacchi letali tra...

La “guerra civile” degli scimpanzé che sfida le teorie sui conflitti. Lo studio su ScienceNon servono ideologie, religioni o identità etniche per arrivare a una guerra civile.

Temi più discussi: Duecento scimpanzé sono coinvolti in una guerra civile; Il disarmo di Hamas aprirebbe la strada a una guerra civile a Gaza; Cosa ci insegna sui conflitti umani la guerra civile tra scimpanzé scoppiata nella comunità di Ngogo in Uganda; La guerra civile degli scimpanzé che sfida le teorie sui conflitti. Lo studio su Science.

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Il commento/ Violate le regole della società libera. La nuova guerra civile dell’OccidenteTutti a festeggiare la sconfitta di Orbàn (giusto). Tutti a difendere Leone XIV contro Trump (doveroso). Un particolare, però, rischia di sfuggire. Ricordate quando da ... ilmessaggero.it

di Antonella Napoli Tre anni di guerra civile, non meno di 200 mila morti, tra cui 38 operatori dell’informazione, 14 milioni di sfollati e tre quarti della popolazione al limite della fame, sono questi i numeri terribili del conflitto dimenticato in Sudan iniziato (o megli - facebook.com facebook

Dai terrazzi sulla collina, la gente di Ain Saadeh guardava la Pasqua di sangue contando le esplosioni su Beirut. Una dozzina di attacchi prima del tramonto di domenica. Fino a quando, in piena notte, la guerra non è salita fin quassù, rischiando di far scattare x.com