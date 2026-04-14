Un giovane tennista ha conquistato un torneo del Grande Slam in una settimana, vincendo contro un avversario di rilievo e aggiudicandosi un importante titolo sulla terra rossa. Con una solida prestazione, ha dimostrato forza mentale, un gioco efficace e continuità nei risultati, diventando così il candidato principale per grandi obiettivi nel circuito professionistico. La vittoria gli ha anche assicurato il primo posto nel ranking mondiale.

Si è preso tutto in una settimana: la rivincita sul rivale, il grande titolo sul rosso che mancava e pure il trono del tennis. Sinner inaugura con un salto in avanti l’ennesima era dei sorpassi con Carlitos Alcaraz e mette un po’ la pulce nell’orecchio a tutti quanti: può essere Jannik l’uomo giusto per il Grande Slam? Quasi sessant’anni dopo Rod Laver – l’ultimo in grado di vincere in una stagione (1969) tutti e quattro i Major –, nemmeno l’ultrapotere dell’intelligenza artificiale (in questo caso ’Chat gpt’) è in grado di prevedere quante probabilità (dal 2 al 5 per cento dice il software) abbia Sinner di fare il filotto, dal prossimo anno s’intende.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - C’è un ragazzo da Grande Slam. Forza mentale, gioco e continuità. Perché Sinner è il candidato ideale

Panatta esalta Sinner: “Ha una forza mentale superiore”. E guarda al Roland Garros: “Sinner superiore, ma Slam è un altro sport”Il trionfo diJannik SinneralMasters di Monte-Carlocontinua a raccogliere consensi e applausi, anche da chi il tennis lo conosce profondamente.

Il gioco mentale di Alcaraz con Sinner: tornare n.1 non scontato, conteranno gli scontri direttiLo spagnolo Carlos Alcaraz è stato realista quando ha affermato in conferenza stampa che Jannik Sinner tornerà numero 1 ATP perché ha molti meno...

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