Il gioco mentale di Alcaraz con Sinner | tornare n1 non scontato conteranno gli scontri diretti

In una conferenza stampa, il giocatore spagnolo ha dichiarato che il ritorno di Jannik Sinner al vertice della classifica ATP non sarà semplice, poiché l'italiano ha meno punti da scartare rispetto ai punti di ritardo accumulati. La sfida tra i due si concentrerà sugli scontri diretti e sugli eventuali punti da recuperare. La situazione attuale vede Sinner con un vantaggio in classifica, ma il giocatore spagnolo non ha escluso possibilità di recupero.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato realista quando ha affermato in conferenza stampa che Jannik Sinner tornerà numero 1 ATP perché ha molti meno punti da scartare rispetto a quelli di ritardo che al momento accusa in classifica. Sebbene il sorpasso non sia scontato a Montecarlo, anche se ci sono diverse combinazioni in favore dell’azzurro, è possibile che il sorpasso possa avvenire anche senza che Sinner scenda in campo la settimana prossima, dato che a Barcellona Alcaraz deve confermare la finale dello scorso anno. Al momento Alcaraz vanta 240 punti di margine su Sinner: l’azzurro può superare lo spagnolo già a Montecarlo vincendo il torneo, oppure arrivando in finale senza incontrare lo spagnolo nell’ultimo atto, oppure arrivando in finale con lo spagnolo fuori al massimo agli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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