C’è un indagato per la morte di Rayan l’operaio di 21 anni precipitato alle Bassette

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per la morte di Rayan, il giovane operaio di 21 anni che è precipitato alle Bassette. La procura ha già dato il via libera, e l’atto ufficiale dovrebbe essere firmato a breve. La vicenda, avvenuta qualche giorno fa, ha suscitato molta attenzione nella comunità locale. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Ravenna, 14 aprile 2026 – Il nulla osta della procura è questione di poco ancora. Passaggio formale ma fondamentale per dare l’ultimo saluto a Rayan Lassoued, l’operaio 21enne morto all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena dopo due giorni di agonia a causa delle lesioni riportate in un infortunio sul lavoro verificatosi giovedì scorso alle ’Bassette’, zona artigianale alle porte di Ravenna. Gli inquirenti hanno cioè ritenuto non necessario procedere con l’autopsia dato che il nesso causale appare chiaro: la morte del giovane è cioè legata esclusivamente alla caduta da 8-10 metri dal tetto sul quale stava lavorando. INFORTUNIO SUL LAVORO. Caduta dall' alto all' interno di una officina meccanica Un fascicolo per omicidio colposo aggravato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è un indagato per la morte di Rayan, l’operaio di 21 anni precipitato alle Bassette Ex Ilva, 10 indagati per la morte dell’operaio di 36 anni precipitato nello stabilimento di TarantoSono dieci le persone indagate per la morte di Loris Costantino, il 36enne operaio della ditta d’appalto Gea Power, precipitato lunedì mattina da... Ex Ilva, 10 indagati per omicidio colposo per la morte dell’operaio di 36 anni precipitato nello stabilimento di TarantoSono dieci le persone indagate per la morte di Loris Costantino, il 36enne operaio della ditta d’appalto Gea Power, precipitato lunedì mattina da...