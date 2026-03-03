Ex Ilva 10 indagati per la morte dell’operaio di 36 anni precipitato nello stabilimento di Taranto

Sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di un operaio di 36 anni avvenuta lunedì mattina presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. L’uomo, dipendente di una ditta d’appalto, è caduto da un’altezza superiore a dieci metri mentre si occupava della pulizia di un nastro trasportatore sulla linea E. L’incidente si è verificato all’interno dell’area ex Ilva.

Sono dieci le persone indagate per la morte di Loris Costantino, il 36enne operaio della ditta d’appalto Gea Power, precipitato lunedì mattina da oltre dieci metri mentre puliva un nastro trasportatore nella linea E dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. L’operaio è morto dopo avere calpestato una griglia letteralmente marcia e il piano di calpestio, vetusto, ha ceduto (qui i dettagli). Gli avvisi di garanzia sono stati firmati dal pm Marco Colascilla Narducci, che coordina le indagini dello Spesal e dei carabinieri del Nil per chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente. Tra gli indagati per omicidio colposo figurano sei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

