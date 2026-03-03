Ex Ilva 10 indagati per omicidio colposo per la morte dell’operaio di 36 anni precipitato nello stabilimento di Taranto

Sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di un operaio di 36 anni, avvenuta lunedì mattina nello stabilimento di Taranto. L’uomo, impiegato dalla ditta d’appalto Gea Power, è precipitato da oltre dieci metri mentre stava pulendo un nastro trasportatore nella linea E. La vicenda riguarda un incidente sul lavoro avvenuto in un impianto siderurgico.

Sono dieci le persone indagate per la morte di Loris Costantino, il 36enne operaio della ditta d’appalto Gea Power, precipitato lunedì mattina da oltre dieci metri mentre puliva un nastro trasportatore nella linea E dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Gli avvisi di garanzia sono stati firmati dal pm Marco Colascilla Narducci, che coordina le indagini dello Spesal e dei carabinieri del Nil per chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente. Tra gli indagati per omicidio colposo figurano sei dirigenti e responsabili di Acciaierie d’Italia, tra cui il direttore generale Maurizio Saitta, il direttore dello stabilimento Benedetto Valli, il capo area agglomerato Giovanni Cellamare, il capo reparto Salvatore Sperto e i tecnici Cosimo Pace e Fabio Franciosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

