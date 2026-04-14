C' è da rifare i binari il 18 aprile la metro C apre a metà | saranno attivi bus sostitutivi
Sabato 18 aprile, la linea metro C di Roma sarà operativa a metà, a causa di lavori di manutenzione sui binari. La circolazione dei treni tra le stazioni Giardinetti e Pantano sarà sospesa, con i passeggeri che dovranno utilizzare autobus sostitutivi per coprire questa tratta. La sospensione riguarda entrambi i sensi di marcia e durerà per tutta la giornata. La metro riprenderà il servizio regolare appena terminati gli interventi.
La metro C funzionerà a singhiozzo sabato 18 aprile. Per interventi di manutenzione sui binari della terza linea metropolitana di Roma, sarà sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Giardinetti – Pantano (e viceversa) e sostituita da bus.Stop ai treni della metro CL’intervento rientra nel.🔗 Leggi su Romatoday.it
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