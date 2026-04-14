C' è da rifare i binari il 18 aprile la metro C apre a metà | saranno attivi bus sostitutivi

Sabato 18 aprile, la linea metro C di Roma sarà operativa a metà, a causa di lavori di manutenzione sui binari. La circolazione dei treni tra le stazioni Giardinetti e Pantano sarà sospesa, con i passeggeri che dovranno utilizzare autobus sostitutivi per coprire questa tratta. La sospensione riguarda entrambi i sensi di marcia e durerà per tutta la giornata. La metro riprenderà il servizio regolare appena terminati gli interventi.