Furto in cabina di comando stop ai treni tra Sarno e Cancello | bus sostitutivi attivi

Un furto ha causato disagi alla linea ferroviaria tra Sarno e Cancello. I treni sulla tratta sono stati fermati, e al loro posto circolano autobus sostitutivi. La circolazione ferroviaria è sospesa da alcune ore dopo che i ladri hanno preso di mira un impianto tecnico che gestisce il traffico dei treni. La situazione resta critica e le autorità stanno intervenendo per ripristinare la normalità.

Disagi alla mobilità ferroviaria tra le province di Caserta e Salerno: la circolazione dei treni sulla tratta Cancello–Sarno risulta sospesa a seguito di un furto avvenuto nelle ultime ore in un impianto tecnico utilizzato per la gestione del traffico ferroviario. Secondo le prime informazioni, nella notte ignoti avrebbero sottratto materiale elettrico da una cabina di comando e controllo situata nell'area di Marigliano. L'episodio ha reso necessari accertamenti sulla linea e sui sistemi collegati, con conseguente interruzione del servizio lungo il collegamento interessato. Le comunicazioni diffuse attraverso i canali ufficiali indicano che, sulla linea Caserta–Salerno, i convogli possono subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni.

