Durante la fiera dell’Emilia-Romagna, un’edicola colorata con i colori rosso e verde ha catturato l’attenzione dei visitatori. La locandina annunciava il lancio di un nuovo brand di bevande, con un messaggio che indicava il debutto di Tavernellow a Verona. Questa iniziativa segue il rinnovo del marchio di una nota linea di vini da tavola.

Nella tavolozza di colori del Padiglione 1 dell’Emilia-Romagna ha attirato subito l’attenzione. Un’edicola colorata, rossa e verde, con tanto di locandina: ’Colpo di mercato: Tavernellow sbarca a Verona’. E poi la rivista ’Tavernella 2000’, le shopper, gli adesivi all’insegna di ’Breack the brick’. E infatti il brick iconico, nato nel 1983, è stato al centro di un ampio rebrandign da parte del colosso Caviro. E in fiera, in bottiglia di vetro però, hanno incuriosito anche bollicine frizzanti low alcohol, 3 gradi: un rosato da uve Sangiovese e un bianco da uve Moscato. Proposti anche due blend: di cui uno da Famoso. E poi i nuovi brick di Tavernello, “per un consumo democratico, senza sovrastrutture: é un vino per tutti”, commenta il direttore generale di Caviro Giampaolo Bassetti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caviro rinnova il brand del Tavernello e... va in edicola

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