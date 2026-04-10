Durante l'edizione di Vinitaly, Caviro ha annunciato il rilancio di Tavernello, un'icona storica del settore vinicolo. La partecipazione si concentra sulla presentazione di una nuova fase per il marchio, senza dettagli specifici sui prodotti o le strategie adottate. L'evento rappresenta un momento di rilancio per Tavernello, sottolineando l'impegno dell'azienda nel ridisegnare l'immagine del marchio nel mercato.

Sarà all’insegna della ’nuova era’ di Tavernello la partecipazione di Caviro a questa edizione di Vinitaly. Con il più importante investimento dell’ultimo decennio, la più grande cooperativa vitivinicola italiana, rilancia il proprio vino iconico – il brand di vino italiano più venduto al mondo – attraverso una rinnovata brand identity: pop, contemporanea, spontanea, supportata da un nuovo packaging e una campagna omnicanale con un testimonial d’eccezione, Nino Frassica. Il concept punta su autenticità e leggerezza "Non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello" in grado di raccontare la convivialità quotidianità. Al centro del rinnovamento c’è il formato ‘Prisma’, evoluzione del Brick storico, con una silhouette più slanciata e maneggevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caviro rilancia un’icona. Nuova era per Tavernello

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