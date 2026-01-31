Topolino torna in edicola | ecco come il classico senza tempo si rinnova con avventure inedite

Torna in edicola il classico senza tempo. Topolino si rinnova con nuove avventure inedite e porta i lettori in una città sommersa, pronta a mettere alla prova anche i più coraggiosi. Dopo

La leggendaria città sommersa è pronta a mettere alla prova anche il più tenace degli avventurieri. Dopo Il destino di Zio Paperone, Fabio Celoni torna su Topolino (Panini Comics) come autore completo con una nuova e ambiziosa saga-evento che si muove sul confine tra mito e immaginazione. Il numero 3661 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 21 gennaio – si apre con il primo episodio di Paperone in Atlantide, scritto e disegnato da Fabio Celoni per i colori diAlessandra Amorotti. In Paperone in Atlantide il papero più ricco del mondo si lancia alla scoperta della leggendaria città perduta, attirato dai tesori e dalle ricchezze che, secondo il mito, giacciono ancora tra le sue rovine sommerse. 🔗 Leggi su Panorama.it

Torna una nuova esilarante parodia mitologica! Questa volta è il turno de L’eroico Toperseo e la Medusa reclusa, che vi aspetta solo su Topolino 3662, disponibile in edicola, fumetteria e su panini.it! - facebook.com facebook