Guardiola ha perso la bacchetta magica | colpe e attenuanti la crisi del City

La recente crisi del Manchester City, segnata da risultati deludenti e numerosi infortuni, evidenzia le difficoltà di Guardiola nel mantenere alta la competitività della squadra. Tra sconfitte, prestazioni sottotono e una classifica che preoccupa, analizzare cause e possibili soluzioni diventa essenziale. In questo contesto, le scelte di mercato e le strategie adottate assumono un ruolo cruciale nel tentativo di risollevare le sorti del club.

Che cosa sta succedendo al Manchester City? La squadra di Pep Guardiola sembrava pronta a dare battaglia all’Arsenal, invece da quando il calendario ha girato sul 2026, le cose stanno andando malissimo. La sconfitta di martedì in Champions col Bodø Glimt è stata il bis del disastro di sabato scorso nel derby con lo United, probabilmente il punto più basso del City 2025-26. Pep in Norvegia ha visto un passo avanti rispetto al derby, ma la scelta della squadra di risarcire i 374 tifosi arrivati fin lì indica quanto disastrosa sia stata ritenuta quella sconfitta. Domani all’Etihad arriva il Wolverhampton ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

