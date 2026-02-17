Definisce il genocidio di Gaza la guerra più giusta della storia Ma il Cio ha escluso solo i russi | la telecronaca della tv svizzera sul bobbista israeliano Edelman

La telecronaca svizzera ha descritto il conflitto di Gaza come la guerra più giusta della storia, commentando anche che il Cio ha escluso solo gli atleti russi. Quando Adam Edelman, bobbista israeliano, è salito sulla pista di Cortina per la gara delle Olimpiadi 2026, la voce della trasmissione ha cambiato tono. La discussione si è spostata sulla sua presenza, lasciando intendere che la sua partecipazione potrebbe essere collegata alle tensioni in Medio Oriente. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei telespettatori italiani.

Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l'israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il telecronista Stefan Renna di RTS (Radio Télévision Suisse) ha dedicato l'intera discesa del bob di Israele a denunciare le posizioni sulla guerra tenute dallo stesso Edelman. Con puntualità e rigore, Renna ha ricordato che il 34enne nato a Boston si definisce un " sionista fino al midollo" e poi ha citato uno ad uno i suoi commenti sui social a sostegno del genocidio a Gaza.