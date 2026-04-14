Catherine Baba, nota stylist di fama internazionale, è conosciuta per il suo stile distintivo e la capacità di mescolare eleganza e eccentricità. La sua figura è molto presente nella scena parigina, dove spesso sfoggia look audaci e sofisticati. Recentemente ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla sua passione per i tacchi a spillo, affermando che continuerà a indossarli senza sosta. La stylist ha anche parlato delle sue preferenze di abbigliamento e delle influenze che la ispirano quotidianamente.

«Il mio stile in una parola? Beh, Baba naturalmente», ci racconta lei stessa. Ed è così, perché l'immagine di Catherine Baba non è assolutamente incasellabile sotto un'etichetta. Appare, infatti, come una perfetta fusione tra chic bohémien e l'era del jazz grazie a un mix di capi contemporanei e accessori distintivi, tra tutti i turbanti e i foulard. Di professione stylist, designer, consulente e costumista, Baba ha collaborato con alcune delle riviste e dei nomi più importanti del settore, tra cui fotografi come Jean Baptiste Mondino, Ellen Von Unwerth, David LaChapelle, Ali Mahdavi, Katerina Jebb e Irina Ionesco, solo per citarne alcuni nel suo lungo portfolio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Catherine Baba, a tu per tu con la celebre stylist, regina di stile contemporaneo: «Non smetterò mai di pedalare in tacchi a spillo»

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Una vita a tu per tu con gli squali, da Cattolica alle Maldive. "Mi immergo con loro, mai avuto paura"Matteo Fabbri, 37 anni, si immerge da anni per studiare, fotografare e riprendere gli squali: quest’anno ha coinvolto anche altri tre amici.