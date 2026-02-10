Aereo atterra in strada e investe tre auto nell'ora di punta La Polizia Almeno non ha preso i pali della luce
Un piccolo aereo si è schiantato su una strada di Gainesville, in Georgia, durante l’ora di punta. L’aereo ha fatto un atterraggio d’emergenza dopo un guasto al motore e ha investito tre auto in transito. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, anche se i veicoli sono stati danneggiati. La polizia ha commentato con ironia: “Almeno non ha preso i pali della luce”. La zona è stata subito isolata mentre i soccorsi hanno messo in sicurezza la strada.
Un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza su una strada di Gainesville, in gGerogia, dopo un guasto al motore. Due feriti lievi e tre auto coinvolte nell'incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gainesville Georgia
Marcell Jacobs: “La Federazione mi ha preso in giro, c’è un livello di invidia fuori controllo”
Marcell Jacobs si apre dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo, denunciando un senso di inganno e invidia all’interno della Federazione.
La madre del minore torturato dalla banda di Primavalle: “Mi hanno preso l’auto: ho paura che ci uccidano”
Una madre vive nel timore costante dopo che il figlio è stato vittima di un grave episodio di tortura e minacce da parte di una banda a Primavalle.
Ultime notizie su Gainesville Georgia
Argomenti discussi: Via Maqueda, identificato e rimpatriato un tunisino: Era vicino ai terroristi operanti nel Maghreb.
Emergenza vicino a Brasilia: aereo atterra su strada DF-330Un aereo leggero ha compiuto un atterraggio di fortuna lungo la strada DF-330, vicino a Sobradinho, a circa 30 km dal centro di Brasilia. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un ... avionews.it
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'autoImmagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano dagli Stati Uniti, dove un aereo in evidente difficoltà ha finito con l'atterrare sopra ad un'auto in corsa lungo Interstate 95. L'incidente, che ... ilgiornale.it
Stati Uniti, aereo da turismo atterra sulla statale e si scontra con un'auto x.com
Honda Aircraft Company ha annunciato che «Jet Elite II» è il primo jet business leggero in produzione dotato del sistema «Emergency Autoland», una tecnologia innovativa che consente all’aereo di atterrare automaticamente in caso di emergenza, anche se i - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.