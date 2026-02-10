Aereo atterra in strada e investe tre auto nell'ora di punta La Polizia Almeno non ha preso i pali della luce

Un piccolo aereo si è schiantato su una strada di Gainesville, in Georgia, durante l’ora di punta. L’aereo ha fatto un atterraggio d’emergenza dopo un guasto al motore e ha investito tre auto in transito. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, anche se i veicoli sono stati danneggiati. La polizia ha commentato con ironia: “Almeno non ha preso i pali della luce”. La zona è stata subito isolata mentre i soccorsi hanno messo in sicurezza la strada.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.