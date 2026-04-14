Catanzaro torna in scena l’inedito di Gemelli | un atto di memoria
Il prossimo 15 aprile alle 20:45, il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà la prima rappresentazione di
Il mercoledì 15 aprile alle ore 20:45, il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà la prima rappresentazione di U sangu è sangu, una commedia inedita scritta da Nino Gemelli. L’evento, che vede il coinvolgimento del Teatro Incanto, mira a recuperare un testo mai portato in scena, trasformando un progetto del passato in un momento di condivisione culturale per l’intera comunità cittadina. Il recupero di un patrimonio teatrale mai prima. Riaprire un dialogo con la storia della cultura catanzarese significa dare voce a un testo che attendeva da tempo la sua debuttante ufficiale. La trama di questa opera inedita di Nino Gemelli si concentra...🔗 Leggi su Ameve.eu
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