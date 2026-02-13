Triangoli rosa. La Memoria torna in scena. Lo spettacolo, che ripercorre lo sterminio delle persone LGBTQ durante la Shoah, torna in teatro dopo due anni di assenza, portando sul palco storie nascoste e spesso ignorate, per ricordare un capitolo troppo poco raccontato della tragedia.

Lo sterminio dei triangoli rosa è lo spettacolo che affronta uno dei tanti terribili aspetti della Shoah. Pensato per essere messo in scena nella settimana per eccellenza della Memoria e inizialmente previsto per il 30 gennaio, è stato rinviato a stasera venerdì 13 febbraio, alle ore 21.15, al Teatro Moderno di Tegoleto, per una indisposizione degli attori della Compagnia teatrale "Attori & Convenuti". Uno spettacolo basato sulle testimonianze di tre uomini deportati nei campi di concentramento nazisti a causa della loro omosessualità. L’evento è promosso dal Comune di Civitella in Val di Chiana, in collaborazione con Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, tra le attività inerenti la Rete Ready (rete delle pubbliche amministrazioni impegnate contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e in occasione anche della Giornata mondiale 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Triangoli rosa. La Memoria torna in scena

Il 26 gennaio 2026, a Civitella, si ricorderà la persecuzione delle persone LGBTQIA+ nei lager nazisti, con un evento teatrale che porta alla luce le storie di chi ha vissuto quegli orrori.

Il teatro Moderno di Tegoleto ospita venerdì 30 gennaio alle 21:15 lo spettacolo

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Triangoli rosa. La Memoria torna in scena; Il giorno della memoria oggi - Triangoli rosa, Shoah e nuova propaganda: l'8 febbraio un evento alla Casa dei diritti; Giorno della Memoria, a Milano un incontro su Shoah, triangoli rosa e nuova propaganda; Il giorno della memoria oggi. Triangoli rosa, Shoah e manipolazione del passato nel presente.

Giorno della Memoria, a Milano un incontro su Shoah, triangoli rosa e nuova propagandaDomenica 8 febbraio alla Casa dei Diritti l’iniziativa di Keshet Italia: persecuzioni LGBTQIA+, memoria storica e uso politico del linguaggio ... gay.it

Sabato a Varese la commemorazione dei triangoli rosa e neriIn vista della Giornata della Memoria, l'Arcigay organizza una cerimonia pubblica dedicata alle vittime delle persecuzioni nazifasciste contrassegnate nei campi di concentramento da questi simboli che ... varesenoi.it

#Spagna | I triangoli rosa e nero, protagonisti del Giorno della Memoria acortar.link/MFv3u1 @ANPISPAGNA @Anpinazionale x.com

Domenica a Milano una serata bellissima grazie a voi su "Triangoli rosa, shoah e propaganda contemporanea " con #EuropaRadicale e #Shani - facebook.com facebook