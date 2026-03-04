A poche ore dalla trasferta a Genova, Paulo Dybala si trova di fronte a un momento cruciale della sua stagione. La partita contro la squadra ligure rappresenta un’occasione importante per l’attaccante di riprendersi la scena e dimostrare il suo valore in campo. La sfida si svolge nello stadio di Marassi, dove Dybala si prepara ad affrontare gli avversari con l’obiettivo di lasciare il segno.

A poche ore dalla delicata trasferta di Marassi, il destino di Paulo Dybala appare segnato da una malinconica ineluttabilità. Nella mattinata di oggi, mentre la squadra prepara il trittico di sfide esterne tra Genova, Bologna e Como, il rapporto tra la “Joya” e la Roma sembra essere giunto al suo definitivo epilogo naturale. Nonostante i 198 gol in carriera e un palmarès da fuoriclasse assoluto, il fantasista argentino, oggi trentaduenne, vive una congiuntura paradossale: un talento che resta stabilmente sul podio qualitativo della Serie A, ma il cui impiego è costantemente condizionato dall’incognita fisica. Senza alcun segnale di rinnovo all’orizzonte, l’avventura nella Capitale scivola verso i titoli di coda, con il calciatore già proiettato verso un futuro che oscilla tra il richiamo dell’ Argentina e le lusinghe della MLS. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’ultimo atto di Dybala: a Genova per riprendersi la scena

Roma, Dybala torna a Genova. Condizioni da monitorare per SouléL’ha vissuta tutta dalla panchina senza poter scendere in pista per l’ultimo ballo con la sua ex Signora.

Leggi anche: Roma-Juve, Dybala verso il forfait: l’ultimo incrocio rischia di finire in tribuna

Aggiornamenti e notizie su Roma l'ultimo atto di Dybala a Genova...

Temi più discussi: SCUOLA CALCIO – I giovanissimi aquilotti conquistano quattro medaglie d’oro; Lo stadio della Roma arriva in giunta: Lavori al via nel 2027; Recupero area ex Neca, ultimo atto: è in arrivo il permesso di costruire; Carnevale ultimo atto. Quarta e ultima sfilata. Poi la scelta dei vincitori.

Olimpico da record: ecco come i tifosi della Roma preparano il ritorno di De RossiROMA - L’ultimo atto del 2025 giallorosso va in scena sotto le luci dell’Olimpico, pronto a vestirsi a festa come nelle notti che contano. Stasera ci saranno 66.700 tifosi: record stagionale per una ... corrieredellosport.it

Roma, Via Panama, la ciclabile inciampa sui bus: abbattuta e ricostruita una delle nuove fermate AtacL’ultimo atto della storia della costruzione della ciclabile di via Panama mostra una ruspa che demolisce la pensilina dell’Atac di piazza Cuba. Quella nuova, ... ilmessaggero.it

A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, la sua ex fidanzata Marta Gaia Sebastiani torna a parlare di quei giorni che hanno segnato per sempre la sua vita. Il 4 marzo 2016 il corpo del giovane fu trovato senza vita in un appartamento al Collatino, a Roma. “No facebook

mercoledì 4 marzo 17.30 Sala Marconi, Roma Presentazione del libro del cardinale Francesco Coccopalmerio CHIESA SINODALE IN CAMMINO , il documento finale del Sinodo dei Vescovi 2023-2024. Una rilettura pastorale con la prefazione del ca x.com