Catanzaro - Modena 2-2 | Primo tempo di fuoco Mendes salva i gialli al 95'

Nella partita tra Catanzaro e Modena, il primo tempo è stato caratterizzato da intensi momenti e confusione, con nebbia presente sul campo. La gara si è conclusa con un pareggio di 2-2, risultato che permette a entrambe le squadre di portare a casa un punto. Al 95°, Mendes ha parato un rigore decisivo per evitare la sconfitta ai giallorossi. La sfida si è disputata nella trentunesima giornata di Serie BKT in zona play-off.

Caos e nebbia, un binomio che ha caratterizzato il recupero della trentunesima giornata di Serie BKT tra Catanzaro e Modena che si spartiscono la posta in palio e impattano 2-2 nello scontro direttissimo in zona play-off.Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayPrimo tempo molto vivace in cui i.🔗 Leggi su Modenatoday.it Catanzaro - Modena, probabili formazioni | Un'assenza inedita e un nuovo debutto per i gialliÈ il giorno di Catanzaro – Modena, recupero della trentunesima giornata di Serie BKT e scontro direttissimo in ottica play-off previsto questa sera,... Leggi anche: Avellino-Catanzaro (0-0), termina il primo tempo