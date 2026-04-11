Avellino-Catanzaro 0-0 termina il primo tempo

Nel primo tempo della sfida tra Avellino e Catanzaro, il punteggio è rimasto sullo 0-0. La partita è iniziata con un avvio molto intenso, con il Catanzaro che ha preso subito il possesso del pallone e ha cercato di imporre il proprio ritmo. Dopo pochi minuti, entrambe le squadre hanno mostrato un approccio aggressivo, ma senza riuscire a trovare la rete. La partita si è sviluppata con diverse occasioni da entrambe le parti, senza però cambiare il risultato.

Tempo di lettura: 3 minuti PRIMO TEMPO. Avvio intenso al “Partenio-Lombardi” con il Catanzaro subito in gestione del primo possesso dopo il fischio iniziale. I giallorossi partono aggressivi e al 3’ arriva già il primo ammonito: Petriccione, costretto a fermare una ripartenza biancoverde. L’Avellino risponde con ordine e verticalità: Palmiero prova subito a innescare Russo, tra i più attivi in questo avvio. Proprio il numero 10 biancoverde si rende pericoloso all’8’, quando controlla in area e calcia trovando la deviazione decisiva di Brighenti in corner. Ancora Russo protagonista al 13’, servito in profondità, ma la sua conclusione da posizione defilata termina sul fondo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino-Catanzaro (0-0), termina il primo tempo LIVE/ Venezia-Avellino (3-0), termina il primo tempo45’pt + 1' – Dieci minuti che cambiano il volto della partita e spengono le speranze. LIVE/ Palermo-Avellino (1-0), termina il primo tempoTempo di lettura: 3 minutiSfida dal peso specifico alto al “Barbera”, dove Avellino e Palermo si giocano molto più dei tre punti. NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26