Catanzaro - Modena probabili formazioni | Un' assenza inedita e un nuovo debutto per i gialli

Oggi si gioca a Catanzaro il match tra i giallorossi e il Modena, valido per il recupero della trentunesima giornata di Serie BKT. La partita si svolge alle 19 allo stadio

È il giorno di Catanzaro – Modena, recupero della trentunesima giornata di Serie BKT e scontro direttissimo in ottica play-off previsto questa sera, martedì 14 aprile alle ore 19 allo Stadio "Ceravolo". Il match, originariamente previsto per martedì 17 marzo, era stato rinviato per le avverse.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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