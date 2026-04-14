Nel recupero della 31ª giornata di campionato, il match tra le due squadre si conclude con un pareggio 2-2. La partita si è giocata al Ceravolo, con le squadre che si sono alternate in vantaggio e recupero. I gol sono stati segnati da Pittarello e Rispoli per una delle squadre, mentre Adorni e Pedro Mendes hanno risposto per l'altra, quest'ultimo segnando al 95'.

Due volte avanti il Catanzaro, due volte ripreso da un Modena infinito. Nella nebbia che fa insolitamente compagnia a giocatori e tifosi accorsi al Ceravolo, il recupero della 31esima di Serie B finisce con un divertente 2-2: Pittarello e Rispoli non bastano ai calabresi per allungare, è decisivo lo zampino di Pedro Mendes al 94'. E la corsa al quinto posto è ancora aperta: per ora lo occupano i giallorossi a 55, gli emiliani rimangono sotto di tre punti e difendono il +4 sulla Juve Stabia settima. Aquilani ritrova Pittarello dal primo minuto (smaltita la squalifica ad Avellino) e lo lancia in avanti con Iemmello. Sulla trequarti il duello più accattivante; Liberali da una parte, Massolin (in appoggio ad Ambrosino e De Luca) dall'altra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Catanzaro avanti due volte, ma il Modena lo riprende: Mendes al 95' firma il 2-2

Catanzaro - Modena 2-2 | Primo tempo di fuoco, Mendes salva i gialli al 95'Caos e nebbia, un binomio che ha caratterizzato il recupero della trentunesima giornata di Serie BKT tra Catanzaro e Modena che si spartiscono la...

Modena distratto, il Catanzaro ne approfitta. Ma Pedro Mendes trova il pari allo scadereModena, 14 aprile 2026 – Jolly giocato e, come a Bolzano, tra luci e ombre ma il finale lascia senz’altro un sorriso rispetto alle vicende del Druso.