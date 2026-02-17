Stefano Scarpetta | chi è l' italiano esperto di lavoro nominato nuovo capo economista dell' Ocse

Stefano Scarpetta ha accettato il ruolo di capo economista dell'Ocse dopo essere stato scelto dall'organizzazione, che ha bisogno di una guida forte per analizzare le tendenze globali. Scarpetta, esperto italiano nel campo del lavoro, ha già lavorato a lungo sul mercato del lavoro e sulla crescita economica, portando un bagaglio di conoscenze pratiche. La sua nomina arriva in un momento in cui l’Ocse affronta sfide legate alla ripresa post-pandemica e alle tensioni economiche internazionali. L'organizzazione ha deciso di puntare su di lui per approfondire le politiche di sviluppo e occupazione.

Stefano Scarpetta è stato nominato capo economista dell'Ocse, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che riunisce i Paesi con economie di mercato avanzate e democrazie consolidate. Assumerà le sue funzioni dal primo aprile 2026. La nomina è stata annunciata dalla stessa organizzazione, che ha sottolineato il profilo di un economista che "gode di una reputazione internazionale eccezionale, costruita in oltre tre decenni di servizio". Ma chi è Scarpetta? Nel corso della sua carriera è diventato economista senior nel dipartimento di Economia nel 1995 e, dal 2013, ha guidato la direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'organizzazione. Stefano Scarpetta, economista italiano, è stato scelto dall'Ocse come nuovo capo economista per le sue competenze e l'esperienza nel settore. Inizierà il suo incarico dal 1° aprile come capo economista dell'Ocse, dopo una carriera di oltre tre decenni all'interno dell'organizzazione. Dal 2013 ha guidato la Direzione per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell'organizzazione. Scarpetta ha diretto il dipartimento Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell'organizzazione dal 2013 a oggi. Stefano Scarpetta è stato nominato capo economista dell'OCSE, incarico che assumerà a partire dall'1 aprile. L'annuncio ufficiale è stato diffuso dalla stessa organizzazione, che ha evidenziato la sua "eccezionale reputazione internazionale come economista".