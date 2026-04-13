A Lodi arriva Maria Elena Testoni | nuova dirigente all’Anticrimine della Questura

A Lodi è stata annunciata la nomina di Maria Elena Testoni come nuova dirigente della Divisione Anticrimine della Questura. La sua nomina prende effetto a partire da oggi, sostituendo il precedente responsabile. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla Questura attraverso un comunicato. La Testoni entrerà in carica nel corso di questa settimana e assumerà ufficialmente le funzioni di dirigente.

Lodi, 13 aprile 2026 - Cambio al vertice della Divisione Anticrimine della Questura di Lodi. Nella mattinata odierna il Questore Antonio Giuseppe Salvago ha accolto il Primo Dirigente della Polizia di Stato Maria Elena Testoni, che assume la guida dell’importante articolazione investigativa impegnata nel monitoraggio dei soggetti a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica e nella prevenzione di fenomeni come violenza di genere e bullismo. Il profilo della nuova dirigente Classe 1972, la dottoressa Testoni si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1996. Vincitrice del concorso per Vice...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Lodi arriva Maria Elena Testoni: nuova dirigente all’Anticrimine della Questura Questura di Salerno: Lorena Antonia Cicciotti nuovo dirigente della Divisione AnticrimineDal 9 marzo 2026 il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Lorena Antonia Cicciotti, proveniente dal Commissariato “Bari-Carrassi”, ha assunto... Leggi anche: Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Bari: arriva la dirigente superiore Maria Cavaliere