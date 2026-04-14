Catania maxi sequestro di droga in via Plebiscito | arrestati zio e nipote

A Catania, la polizia ha sequestrato circa 11 chili di stupefacente in un intervento in via Plebiscito. Durante l’operazione sono stati arrestati un uomo di 40 anni e il nipote di 23 anni, ritenuti coinvolti nello spaccio di droga. L’attività si aggiunge a una serie di interventi mirati a contrastare il traffico illecito nella zona. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della polizia: trovati 11 chili di stupefacenti. Nuovo colpo allo spaccio a Catania, dove la polizia ha effettuato un maxi sequestro di droga in via Plebiscito, arrestando un uomo di 40 anni e il nipote di 23. Gli agenti della squadra cinofili hanno rinvenuto oltre 11 chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana, nascosti in un immobile abbandonato utilizzato dal 40enne. Il ruolo decisivo dei cani antidroga. Determinante è stato l’intervento delle unità cinofile, con i cani Maui, Ares, Briska e Rex, che hanno permesso di individuare i nascondigli della droga grazie al loro fiuto. Durante i controlli nel quartiere San Cristoforo, i cani hanno segnalato un punto sospetto in via Plebiscito, portando alla scoperta degli involucri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, maxi sequestro di droga in via Plebiscito: arrestati zio e nipote Maxi sequestro di droga a Catania: arrestati padre e figlio con quasi 140 chili di stupefacentiDurante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato un furgone a noleggio fermarsi davanti a un garage chiuso da una saracinesca. Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Catania: intercettati oltre 90 chili di cocaina, arrestati due catanesi Martedì 14 aprile 2026 TEATRO METROPOLITAN – CATANIA ore 21.00 ULTIMI BIGLIETTI QUI bit.ly/travagliocatan… x.com Il Tribunale di Catania rigetta il ricorso: i Crateri Silvestri dell'Etna restano a pagamento. Il comitato non si arrende e annuncia nuove azioni legali. - facebook.com facebook