Castrezzato rogo nel palazzo | mamma e uomo salvano le bambine

Ieri mattina, nel centro di Castrezzato, un incendio ha coinvolto una palazzina in piazza Angelo Zammarchi. Le fiamme hanno richiesto interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza le persone presenti. Due madri e tre bambine sono state messe in salvo grazie all’intervento di un uomo e di una madre che hanno aiutato a evacuare le persone dal edificio.

Ieri mattina, nel cuore di Castrezzato, un violento incendio ha colpito una palazzina in piazza Angelo Zammarchi, scatenando una serie di interventi disperati per salvare due madri e tre bambine. Il rogo, concentrato in un edificio residenziale della Bassa bresciana, ha coinvolto diverse abitazioni e ha richiesto l’intervento immediato di forze dell’ordine, soccorritori e vigili del fuoco. L’eroismo tra le fiamme nella Bassa bresciana. Il dramma si è consumato negli appartamenti situati ai piani alti della struttura, dove il fuoco ha avuto origine probabilmente a causa di un guasto elettrico in un quadro di distribuzione. Una donna di 33 anni, di nazionalità marocchina, si è trovata improvvisamente intrappolata dalle fiamme insieme alle sue due figlie, di rispettivamente due e un anno di età.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrezzato, rogo nel palazzo: mamma e uomo salvano le bambine Incendio a Castrezzato, mamma mette in salvo le figlie calandole dalla finestra. Lei poi cade sul tendone di un barCastrezzato (Brescia), 13 aprile 2026 – Momenti di paura per alcune famiglie a Castrezzato, nel Bresciano, dove nella palazzina in cui vivono, un... Rogo nel canneto di Fondotoce: soccorsi rapidi salvano il boscoUn incendio ha colpito la Riserva naturale di Fondotoce a Verbania nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, interessando una porzione di canneto... Argomenti più discussi: ? Fiamme nel palazzo: bimbi calati dalla finestra, ma la mamma cade nel vuoto; Scoppia un incendio in una palazzina a Castrezzato, mamma salva i figli calandoli dalla finestra del terzo piano; Rogo nel palazzo. Mamma coraggio salva le sue figlie. Paura a Castrezzato per un incendio in una palazzina. Due mamme in pericolo con i figli salvate da un passane e dai carabinieri. I vigili del fuoco al lavoro anche a Gussago. - facebook.com facebook Incendio a Castrezzato, i proprietari pagano gli alloggi provvisori x.com