Incendio a Castrezzato mamma mette in salvo le figlie calandole dalla finestra Lei poi cade sul tendone di un bar

A Castrezzato, nel Bresciano, si è verificato un principio di incendio in una palazzina a causa di un cortocircuito. Una madre ha messo in salvo le figlie calandole dalla finestra mentre l’edificio era in fiamme. Durante il tentativo di fuga, la donna è caduta sul tendone di un bar sottostante, attirando l’attenzione delle persone presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Castrezzato (Brescia), 13 aprile 2026 – Momenti di paura per alcune famiglie a Castrezzato, nel Bresciano, dove nella palazzina in cui vivono, un cortocircuito ha provocato un principio d’incendio. Una donna e le sue due bimbe si sono salvate calandosi dalla finestra, un’altra mamma con la figlia sono invece state recuperate da un carabinieri che ha affrontato le scale dell’edificio ormai sature di fumo. L’incendio. L’incendio è divampato intorno a mezzogiorno di oggi, in un condominio di piazza Zammarchi, a Castrezzato. La causa, probabilmente, un guasto al quadro elettrico al piano terra. Il fumo generato, in breve, ha invaso l’intero condominio che presenta il bar al piano terra e sei appartamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Castrezzato, mamma mette in salvo le figlie calandole dalla finestra. Lei poi cade sul tendone di un bar Leggi anche: Picchia la moglie e la chiude in camera: lei scappa dalla finestra per mettersi in salvo e chiedere aiuto Fiamme nel palazzo: bimbi calati dalla finestra, ma la mamma cade nel vuotoFumo, paura e una fuga disperata dalla finestra: è quanto avvenuto a Castrezzato nella tarda mattinata di lunedì 13 aprile in piazza Angelo...