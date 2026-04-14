Castiglion Fiorentino e la solidarietà | donato un defibrillatore all’azienda di Visso Pastorello di Cupi

Domenica scorsa a Castiglion Fiorentino si è svolto un evento che ha visto coinvolti diversi gruppi locali, tra cui la famiglia Quaratini, “Castiglioni Aiuta” e la Confraternita di Misericordia. Durante la giornata è stato consegnato un defibrillatore all’azienda situata a Visso “Pastorello di Cupi”. La donazione si inserisce in un’azione di solidarietà tra le comunità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e il supporto nelle zone colpite.

Quando l’unione fa la forza nascono giornate straordinarie come quella di domenica scorsa che ha visto protagonisti la famiglia Quaratini, il gruppo di “Castiglioni Aiuta” e la Confraternita di Misericordia. Prima la raccolta fatta in ricordo di Daniele Quaratini per l’acquisto di un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Castiglion Fiorentino, donato un defibrillatore all’azienda di Visso “Pastorello di Cupi”Arezzo, 14 aprile 2026 – Quando “l’unione fa la forza” nascono giornate straordinarie come quella di sabato scorsa che ha visto protagonisti la... Defibrillatore donato alla scuola: gesto di solidarietà a OspedalettoÈ stato inaugurato mercoledì mattina (4 febbraio) alla Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe Ravegnani” di Ospedaletto il nuovo defibrillatore a...