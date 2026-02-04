Defibrillatore donato alla scuola | gesto di solidarietà a Ospedaletto

Questa mattina a Ospedaletto è stato inaugurato il nuovo defibrillatore alla scuola “Giuseppe Ravegnani”. L’evento ha visto la consegna di questo strumento fondamentale per la sicurezza degli studenti e del personale. La scuola si prepara così a rispondere prontamente in caso di emergenza cardiaca.

È stato inaugurato mercoledì mattina (4 febbraio) alla Scuola Secondaria di primo grado "Giuseppe Ravegnani" di Ospedaletto il nuovo defibrillatore a servizio del plesso scolastico. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, l'assessore alle Politiche sociali, sanitarie, Scuola e.

