Castiglion Fiorentino donato un defibrillatore all’azienda di Visso Pastorello di Cupi

Lo scorso fine settimana a Castiglion Fiorentino si è svolto un evento in cui è stato consegnato un defibrillatore all’azienda “Pastorello di Cupi” di Visso. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra la famiglia Quaratini, il gruppo “Castiglioni Aiuta” e la Confraternita di Misericordia. La cerimonia ha coinvolto le parti e ha rappresentato un momento di solidarietà tra le realtà locali.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Quando “l’unione fa la forza” nascono giornate straordinarie come quella di sabato scorsa che ha visto p rotagonisti la famiglia Quaratini, il gruppo di “Castiglioni Aiuta” e la Confraternita di Misericordia. Prima la raccolta fatta in ricordo di Daniele Quaratini per l’acquisto di un defibrillatore, poi coinvolgimento del gruppo di amici per l’individuazione del soggetto, l’azienda il Pastorello di Cupi a Visso (Macerata) a cui portare il Dae e, infine, quella della onlus per il corso di formazione. “Abbiamo fatto un corso di formazione alle persone del posto per l’utilizzo del salva-vita DAE in un territorio lontano da servizi sanitari di prima necessità” – racconta la Governatrice della Confraternita di Misericordia, Paola Salvadori – “poi è stato posizionato il DAE e in queste ore sarà in rete”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, donato un defibrillatore all’azienda di Visso “Pastorello di Cupi” Grande Festa di Carnevale 2026 a Castiglion FiorentinoArezzo, 16 febbraio 2026 – Grande Festa di Carnevale 2026 a Castiglion Fiorentino! Domani, martedì 17 febbraio dalle ore 15. Renato Galletti cittadino onorario di Castiglion FiorentinoArezzo, 18 febbraio 2026 – Il comune di Castiglion Fiorentino ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al castiglionese Renato Galletti oggi...